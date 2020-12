Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 17:05 Uhr

Die Firma MST

MST ist ein europaweit tätiges mittelständisches Unternehmen mit mehr als 70 Beschäftigten, das auf die Herstellung und Montage von Rohrleitungen, Anlagen und Stahlbau für alle Industriezweige spezialisiert ist. Gründer sind Vater und Sohn, Hans-Walter und Christian Huber, die mit der Firmentätigkeit 1998 in einer Garage in Burgbrohl-Weiler begannen. Diese Räumlichkeit wurde aber bald zu eng, sodass MST im Jahr 2000 das ehemalige Betriebsgelände der Stephansdach GmbH in Brohl-Lützing kaufte.