Jede Pflanze braucht Stickstoff, um zu wachsen, betont die Landwirtschaftskammer. Um ausreichende Erträge und gute Qualitäten zu erhalten, sei mineralischer Stickstoff unverzichtbar – „ohne Düngung keine Ernte“. Im Boden kann er zu Nitrat umgewandelt werden, damit wird der Nährstoff verfügbar für die Pflanzen. Allerdings sei die Nitratbelastung des Grundwassers in Deutschland zu hoch, oftmals verursacht durch eine zu hohe Viehdichte, wobei dieses Problem in Rheinland-Pfalz nicht bestehe. Nitrat kann in gesundheitsschädliches Nitrit umgewandelt werden, das bei Säuglingen etwa zu Sauerstoffmangel in Organen führen kann. Nitrosamine, die sich bei Erwachsenen im Magen aus Nitrit bilden können, gelten als krebserregend.