Die Polizeiinspektion 1 (mit Sitz im Polizeipräsidium) ist zuständig für das 52,14 Quadratkilometer große Gebiet, das die Koblenzer Stadtteile südlich zwischen Rhein und Mosel umfasst (Altstadt, Rauental, Goldgrube, Moselweiß, Karthause, Vorstadt, Stolzenfels, Stadtwald, Lay bis Kondertal) und auf der rechten Rheinseite Ehrenbreitstein, Neudorf, Niederberg, Arenberg, Arzheim, Immendorf und Asterstein.

Die Polizeiinspektion 2 (mit Sitz in der Trierer Straße in Metternich) betreut in der Stadt das 38,96 Quadratkilometer große Gebiet, in dem die Stadtteile Güls, Bisholder, Bubenheim, Rübenach, Kesselheim, Lützel, Metternich, Wallersheim und Neuendorf liegen.

Die Polizeiinspektion Lahnstein ist zuständig für Pfaffendorf und Horchheim und die jeweiligen Höhen.