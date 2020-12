Archivierter Artikel vom 03.03.2020, 09:48 Uhr

Die Entwicklung der Deutschen Post

In der Post-Universaldienstleistungsverordnung ist geregelt, dass in Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern eine „stationäre Einrichtung“ für den Postversand geben muss – und in allen Landkreisen jeweils eine pro 80 Quadratkilometer Fläche.