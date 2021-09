Plus

Das ist kein gutes Signal aus Mainz: Wenn es in einer Kita nur einen einzelnen Corona-positiv-Fall gibt, müssen sich die Eltern der Kontaktkinder (oder zum Beispiel auch betroffene Betreuer/innen) in Eigenregie um einen Abstrich bemühen und dürfen die Einrichtung so lange nicht betreten, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Wer den Test bezahlt, ist ebenso unklar wie die Frage der Lohnfortzahlung.