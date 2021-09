„Die einzig genaue Zahl wird die sein, wie Boppard gewählt hat.“

Walter Bersch weist auf die drei eingerichteten Briefwahlbezirke der Stadt Boppard hin, in denen die abgegebenen Briefwahlscheine ausgewertet werden – in den jeweiligen örtlichen Wahllokalen fließen diese Wahlscheine nicht mit in die Zählung ein.