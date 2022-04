Die Eintrittspreise im Parkbad im Überblick

Die Familien-Saisonkarte (sie kann nur von in Limburg lebenden Ehepaaren, Paaren in eheähnlichen Verhältnissen oder Alleinerziehenden mit Kindern erworben werden) schlägt mit 40 Euro pro Elternteil sowie je 24 Euro für das erste und zweite Kind zu Buche. Weitere Kinder sind frei. Die Saisonkarten für Kinder und Jugendliche der Schwimmbäder in Limburg, Elz und Hadamar werden gegenseitig anerkannt. Allerdings ist bei den Saisonkarten von Elz und Hadamar in Limburg pro Besuch eine Zuzahlung von 30 Cent zu leisten.