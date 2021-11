Die Corona-Zahlen steigen: 23 neue Infektionen

23 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Bad Kreuznach vermeldet die Corona-Stabsstelle für Mittwoch, 10. November. Das erhöht die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 7690. Aktuell sind vier Kindertagesstätten von Infektionsfällen betroffen: die Kita „Hannah Ahrendt“ in Bad Kreuznach (ein Fall), die Kita „Hermann Rohloff“ in Bad Kreuznach (ein Fall), die Kita „Kleines Ich“ in Hackenheim (vier Fälle) und die Kita in Frei-Laubersheim (acht Fälle).