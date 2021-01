Studien und Forschungsansätze zur Corona-Warn-App werden momentan von verschiedenen Universitäten vorangetrieben. So gingen beispielsweise Forscher der Ruhr-Universität Bochum und der Humboldt-Universität Berlin in einer Onlinestudie, die jüngst im „European Journal of Public Health“ erschienen ist, der Frage nach, wer die Corona-Warn-App in Deutschland überhaupt nutzt und warum?