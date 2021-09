Die c/o-Adresse: Was ist das eigentlich? Die Abkürzung c/o stammt aus dem Englischen und steht für den „care of“. Ins Deutsche übersetzt heißt das in etwa „in Obhut von“. Dieses Prozedere kommt zum Beispiel zum Einsatz, wenn der Empfänger einer Sendung über keine eigenständige Adresse verfügt.

Das kann zutreffen, wenn er zum Beispiel irgendwo zur Untermiete oder als Gast wohnt. In der Adresszeile wird zuerst der Name des tatsächlichen Empfängers angeben. Diesen würde der Zusteller aber weder am Klingelkokopf noch auf den Postkasten finden. Deshalb folgt in der nächsten Zeile der Zusatz c/o und der Name des Wohnungsinhabers.