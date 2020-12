Die Bürgerstiftung

Das Lernpatenprojekt ist vielleicht das bekannteste Projekt der Bürgerstiftung, aber natürlich nicht das Einzige. Im März 2007 gegründet, bietet die Stiftung zudem eine Ehrenamts-Agentur an, in der sich Unterstützungssuchende und -anbietende finden können. Außerdem können Gelder in die Stiftung selbst eingezahlt werden.