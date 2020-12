Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 15:52 Uhr

Die Einleitung des Berichts der Generaldirektion Kulturelles Erbe zur Entscheidung über den Antrag auf Denkmalschutz beschreibt die Bopparder Rheinanlagen in einem kurzen Porträt:

„Die Rheinanlagen erstrecken sich auf einer Länge von mehr als drei Kilometern größtenteils zwischen Rheinallee und Rheinufer und bilden ein prägendes Merkmal in der Rheinansicht der Stadt. Beeindruckend ist der Ausblick von der Rheinschleife bei Filsen rheinaufwärts bis nach Kamp-Bornhofen. Die Entstehung der Anlagen erklärt sich aus dem bedeutenden Aufschwung des Rheintourismus seit der Mitte des 19. Jahrhunderts (Dampfschifffahrt, Anschluss an das Eisenbahnnetz und Blüte des Weinbaues). Die 1849 begonnenen Anlagen stellen das Ergebnis eines sukzessiven Ausbaues und der Weiterentwicklung, aber auch von Brüchen und Verlusten bis in die heutige Zeit dar. Grundsätzlich lassen sich die drei Abschnitte der oberen, der mittleren und der unteren Rheinanlagen unterscheiden. Während die beiden zuletzt genannten die Merkmale einer ausgeprägten Promenade kennzeichnen, zeigen die oberen Rheinanlagen (Georg-Francke-Anlagen) überwiegend den Charakter einer Parkanlage.“