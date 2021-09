Die Bestsellerautorin Stefanie Stahl: Psychologie hat sie schon als Kind interessiert

Plus

Warum ist der eine Schüler ein Streber, warum ist der andere ein Faulpelz? Schon als Kind interessierte sich Stefanie Stahl dafür, warum ein Mensch so tickt, wie er tickt. In Hamburg aufgewachsen, las sie als Jugendliche daher regelmäßig die Magazine von „Psychologie heute“, die ihre Mutter gekauft hatte. Die Mutter war Heilpraktikerin und hat in dieser Eigenschaft auch Psychotherapie gemacht. Das Studium hat Stefanie Stahl dann nach Trier geführt, wo sie heute als Psychotherapeutin arbeitet und Bestsellerautorin ist.