Die Bank im Zeichen der Flut

Was für beide Bänker schwerer wiegt: „Weit mehr als 100 der 380 Mitarbeiter des Unternehmens waren direkt oder indirekt von der Flut betroffen und standen über Wochen nicht zur Verfügung. Das hat auch das menschliche Leid in die Bank gebracht“, so Zimmermann. Deshalb habe man vom Tag nach der Katstrophe an versucht, mehr als Bankdienstleistungen anzubieten. 500 000 Euro habe das Institut selbst für die Flutopfer gespendet. Gemeinsam mit den Partnern der Sparkassen-Finanzgruppe seien 5 Millionen Euro an Spenden geflossen. Zudem habe man mit einem Sonderkreditprogramm (0,25 Prozent) 600 Kredite an Geschäfts- und Privatkunden vergeben. Darüber hinaus habe die Sparkasse mehr als 900 000 Euro für Umweltprojekte, Soziales, Sport und Kultur im Kreis als Spende zur Verfügung gestellt, sagt Zimmermann. ua