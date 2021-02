Plus

Heutzutage werden Pferde nicht mehr flächendeckend zum Holzrücken eingesetzt. Vielfach übernehmen die Arbeit Rückemaschinen im Zusammenspiel mit dem Menschen. Die Arbeiter befestigen die Stämme an Seilen, die dann automatisch mittels Winden an die Maschinen in die Rückegasse gezogen werden. Doch hier und da kommen noch Rückepferde zum Einsatz.