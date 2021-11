Plus

Kann es in der Pandemie dabei bleiben, dass die Abgeordneten weiter im für mehr als 70 Millionen Euro sanierten Landtag tagen und auch als Vorbilder nicht wieder in die Rheingoldhalle umziehen müssen? Das entscheidet der Ältestenrat kurz vor der nächsten Sitzung am 15. Dezember im Lichte der aktuellen Infektionszahlen, erklärt die Landtagsverwaltung angesichts der dramatischen Corona-Lage.