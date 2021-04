Die aktuellen Zahlen vom Dienstag

Den dritten Tag in Folge hat der Inzidenzwert im Rhein-Lahn-Kreis nun die 100er-Marke überschritten und lag am Dienstag bei 128,4. Die Inzidenz beschreibt bekanntlich die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Zahl der aktuell Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis liegt, wie Landrat Frank Puchtler informiert, bei 332 Fällen (davon 227 Mutationen). Die neuen Fälle stammen aus der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich (7), VG Bad Ems-Nassau (5), VG Loreley (3), VG Nastätten (4) und der Stadt Lahnstein (4).