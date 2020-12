Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 16:08 Uhr

Die aktuellen Holzpreise

In der kommenden Saison kosten Buchen-, Eichenbrennholz – lang oder Kranlänge, drei bis sechs Meter am Weg – 50 Euro pro Festmeter, Birkenbrennholz – lang oder Kranlänge am Weg – 40 Euro pro Festmeter (soweit es im Laufe des Jahres anfällt), Buchen-, Eichenschichtholz, einen Meter lang, 70 Euro pro Raummeter, Fichten-FK-Holz aus Käferholzaufarbeitung 15 Euro pro Festmeter.