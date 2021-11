Plus

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten im Rhein-Lahn-Kreis liegt nach Angaben der Kreisverwaltung vom Mittwoch bei 336 Fällen. Die neu Infizierten stammen aus der Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich (7), VG Bad Ems-Nassau (6), VG Diez (11), VG Loreley (3), VG Nastätten (5) und der Stadt Lahnstein (17). In folgenden Einrichtungen sind Corona-Fälle zu verzeichnen: in der Schillerschule Lahnstein und der Kita Kastanienplatz in Lahnstein.