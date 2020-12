Die Aktion

Die Aktion #Bewegungssteine ist vom TV Cochem und dem Mondlauf-Team ins Leben gerufen worden. Hierbei werden bunte Steine mit verschiedenen Bewegungsaufgaben beschriftet und an öffentlichen Stellen platziert, heißt es auf der Seite der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Der Finder kann die Übung ausführen und ein Bild des gefundenen Steins in die bestehende Facebook-Gruppe („Bewegungssteine“) oder an die gleichnamige Instagramseite schicken. Alle gefundenen Steine werden dort gepostet.