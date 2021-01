Am 10. September 2020 wurde erstmals auch in Deutschland die Afrikanische Schweinepest bei einem Wildschwein in Brandenburg in Grenznähe zu Polen nachgewiesen. Mittlerweile weist das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (Stand: 11. Januar 2020) insgesamt 400 nachgewiesene Fälle bei Wildschweinen in Deutschland aus – 253 davon in Brandenburg und 15 in Sachsen. Hausschweine sind bisher in der Bundesrepublik nicht von der Tierseuche betroffen. aeg