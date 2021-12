Die 5G-Förderung

Im Rahmen des 5G-Innovationswettbewerbs haben 71 Städte und Regionen in Deutschland die Chancen ergriffen, innovative Konzepte für 5G-Anwendungen und Geschäftsmodelle zu entwickeln – abgestimmt auf die Bedarfe vor Ort und in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Verteilt über ganz Deutschland wurden in einer ersten Stufe zehn Projekte ausgewählt, die mit finanzieller Unterstützung vom Bund ihre Konzepte umsetzen werden. Dank zusätzlicher Mittel aus dem Konjunkturpaket konnten 50 weitere Projekte aufgerufen werden, Förderanträge für ihre Vorhaben zu stellen.