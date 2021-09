Plus

Dickes: Corona-Stabsstelle ist am „Rand der Belastungsgrenze“

Die Corona-Stabsstelle ist wegen der hohen Inzidenz im Kreis „am Rand der Belastungsgrenze“, weiß Dickes. Ihr Leiter Ron Budschat habe wieder wie in den drei früheren Corona-Wellen „drei Handys am Ohr“. Dickes appelliert noch einmal an alle Bürger, insbesondere aber Eltern, sich impfen zu lassen. „Die Kinder stecken sich meistens bei ungeimpften Müttern oder Vätern an“, berichtet sie. Mindestens ein Drittel aller Infektionen seit Schulanfang entfalle auf Reiserückkehrer, zumeist aus der Türkei oder vom Balkan, erklärt Dickes.