VG-Beigeordnete Cornelia Dhonau-Wehner und der CDU-Verbandsvorsitzender Claus Tressel sagten am Freitag einen Einsatz als Wahlvorsteher in den Wahlbüros ab. Sie schreiben unter anderem: „Wir stehen für die Bürgermeisterwahl am Sonntag nicht zur Verfügung. Die Entscheidung fällt uns schwer, da wir wissen, dass unser Staat für die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit auf ehrenamtliche Mithilfe angewiesen ist. Wir beide leisten diese Mithilfe gerne, insbesondere in einer Krisenzeit. Dies bedeutet nicht, dass wir eine falsche Entscheidung der Landesregierung, die zu einer unnötigen erhöhten Infektionsgefahr unserer Bürger führt, mittragen. Wir haben eine Fürsorgepflicht unserer Familie gegenüber, auch gegenüber Mitarbeitern, Mandanten und Geschäftspartnern. Wir setzen nicht nur uns persönlich einem erhöhten Risiko aus, sondern auch unsere Mitmenschen.