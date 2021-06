DFB-Elf unter Löw in Wembley ungeschlagen

Siebenmal spielte die DFB-Auswahl unter der Regie von Joachim Löw bislang gegen England. In allen drei Duellen im englischen Fußball-Heiligtum Wembley ist der Rekord-Bundestrainer noch ungeschlagen. Das EM-Achtelfinale am Dienstag (18 Uhr, ARD) in London ist erst das zweite Pflichtspiel.