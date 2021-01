Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligt sich finanziell

Die ehemalige Klosterkirche Pfaffen-Schwabenheim, um 1260 erbaut, die eigentlich eine Stiftskirche war, weil dort bis zur Aufhebung in Folge der Französischen Revolution 1802 ein Augustinerchorherrenstift seinen Sitz hatte, gehört zu einer Reihe bedeutender spätromanischer Kirche, die in einer Reihe mit den Kirchen in Offenbach am Glan und Gelnhausen steht und mit den Domen in Mainz und Worms zu den bedeutendsten romanischen Kirchen in Rheinhessen gehört. Aufgrund ihrer Bedeutung beteiligt sich auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz finanziell an der Restaurierung. Außer den Mitteln einer Bundesstiftung wird die Restaurierung auch aus Mitteln der Fördergemeinschaft Kirchen, Kloster, Kulturdenkmäler Pfaffen-Schwabenheim, der Diözese Mainz und der Pfarrei Badenheim-Pfaffen-Schwabenheim finanziert.