Deutsche dominieren auch den Mixed-Teamwettkampf

Wie in den Einzelkonkurrenzen gaben die deutschen Skeletonpiloten auch im Mixed-Teamwettkampf den Ton an. An der Seite von Alexander Gassner gab's für Jacqueline Lölling aus Brachbach zum zweiten Mal Silber bei der Weltmeisterschaft in Altenberg. Der Endstand: 1.