Deutsche Bahn: Verbindung Remagen-Walporzheim noch 2021

Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) soll die Teilstrecke der Ahrtalbahn von Remagen-Walporzheim in diesem Jahr wieder hergestellt werden.

Denn dieser Abschnitt ist einer von vielen, die der Eisenbahnkonzern für dieses Jahr als wieder befahrbar ansieht.

Die Strecke Walporzheim-Ahrbrück wiederum sieht kritischer aus. Für diese und andere gibt das Unternehmen an: „Bei diesen Strecken sind umfangreiche Erneuerungsarbeiten erforderlich, da die Flut die Infrastruktur komplett zerstört hat. Sie stehen erst deutlich nach 2021 wieder für den Bahnverkehr zur Verfügung. Ziel der DB ist es generell, bis Jahresende rund 80 Prozent der vom Hochwasser betroffenen Strecken für die Reisenden wieder befahrbar zu machen. An einigen Orten in Nordrhein-Westfalen wurden Strecken kurzfristig wieder befahrbar gemacht. mey