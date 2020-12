Dernbacher Verein hilft seit 2018 in Brasilien

Der Dernbacher Verein AME wurde im September 2018 mit zehn Mitgliedern in Dernbach gegründet; der gemeinnützige Verein hat heute 13 Mitglieder. Vorsitzende ist Marianne Lotz aus Urmitz, ihre Stellvertreterin ist Dagmar Kirk-Dreistadt aus Hofheim im Taunus. „Eine Spende kommt zu 100 Prozent ohne Abzüge den dort ansässigen Menschen zugute. Jeder auch noch so kleine Geldbetrag hilft, und er trägt dazu bei, den Menschen in einer abgehängten Region im Hinterland Brasiliens mit Bildung und sinnvoller Beschäftigung den Weg in eine bessere Zukunft zu ebnen“, betont die Vereinsvorsitzende. kür