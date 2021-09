Dernauer Jungen und Mädchen entdecken Kinderheilwald Am Weltkindertag wurde in Lahnstein der neue Kinderheilwald eröffnet – und sie waren dabei: Rund 40 Kinder aus Dernau an der Ahr waren eingeladen, den neuen Erlebnisparcours im Stadtwald Lahnstein mit als Erste zu entdecken und zu erkunden. Gemeinsam mit dem Waldpädagogen Hermann Schmidt vom Forstamt Lahnstein und ihrer Lehrerin Bianca Mies entdeckten sie die 21 neu errichteten Stationen inmitten der Natur und hatten viel Spaß dabei. Klettern, schaukeln, Bogenschießen, kreativ sein im Waldklassenzimmer und vieles mehr konnte hier ausprobiert werden.

Eine Herausforderung war die Mega-Wippe, auf der die ganze Klasse versuchen musste, das Gleichgewicht zu halten und die riesige Holzplatte in die Waagerechte zu bringen und in der Schwebe zu halten. Dabei war Teamarbeit gefragt. Die Jungen und Mädchen haben es natürlich geschafft. Mit dem Bus ging es nach einem ereignisreichen Tag am Nachmittag wieder zurück nach Hause. kr