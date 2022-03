Derby in Hennweiler

Nur noch ein Spiel steht in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld 1 aus, doch das hat es in sich. Das Duell zwischen dem FC Hennweiler und dem SV Oberhausen ist nämlich ein waschechtes Derby, das traditionell viele Zuschauer anlockt. In diesem Jahr steht das Lokalkolorit an erster Stelle, der sportliche Reiz ist gering, da die Oberhausener in die Aufstiegsrunde und die Hennweilerer in die Abstiegsrunde wechseln werden und die Partie damit nicht im Endklassement gewertet wird.