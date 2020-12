Der originelle Name „Wackerhannes“ oder „Wackerhans-Teich“ als frühere Bezeichnung für den heutigen Herthasee hat die Fantasie der Menschen in der Esterau zu einer abenteuerlichen Sage angeregt, die vor allem bei älteren Einwohnern der Holzappeler Nachbargemeinde Horhausen in lebhafter Erinnerung geblieben ist.