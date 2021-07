Der Trend im Dekanat Nassauer Land

Der lag in den 30 Jahren zwischen 1980 und 2010 noch deutlich unter einem Prozent pro Jahr. In den vergangenen zehn Jahren wuchs das Minus zwischen neuen Mitgliedern und den Verstorbenen und Ausgetretenen auf knapp 1,5 Prozent jährlich an. Gab es 2010 noch rund 60.000 Evangelische im Dekanatsgebiet, waren es 2019 nur noch 51.300. Knapp 8000 Mitglieder sind in diesem Zeitraum verstorben.

Für Dekanin Renate Weigel ist der Blick auf die Zahlen kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: „Ich freue mich über alle, die da sind und da bleiben und auch neu dazukommen, denn die gibt es ja auch“, so die Theologin. „Wir sind am Platz.“