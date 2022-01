Der Tag der Freundschaft mit Frankreich

Anlässlich des 40. Jahrestages der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages am 22. Januar 2003 haben der französische Präsident Jacques Chirac und der Bundeskanzler Gerhard Schröder den 22. Januar zum „Deutsch-Französischen Tag“ erklärt. Er ist ein Appell an die Bevölkerung beider Länder, die partnerschaftlichen Bindungen deutlicher mit Leben zu füllen. Die Partnerschaft soll jedes Jahr gefeiert werden werden durch Begegnungen und Aktionen in Städten und besonders in Schulen.