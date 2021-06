1. Spieltag am Samstag, 26. Juni, ab 15 Uhr, in Karlsruhe: ESG Frankonia Karlsruhe, TV Weisel, TSG Tiefenthal.

2. Spieltag am Samstag, 3. Juli, ab 15 Uhr, in Waibstadt, Biesigstadion: TV Waibstadt II, TSV Karlsdorf, TV Weisel.

3. Spieltag am Samstag, 10. Juli, ab 15 Uhr, an der Gottwaldshalle in Offenburg-Griesheim: FG Gries-heim, TV Wünschmichelbach, TV Weisel.

4. Spieltag am Samstag, 24. Juli, ab 15 Uhr, in Weisel: TV Weisel, TV Waibstadt, TV Dieburg.