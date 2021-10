Der Song zur Ahrtal-Solidahrität: „You are not alone“

„You ahr not alone“ heißt der Song, den Musiker Joey aus England geschrieben hat, nachdem er einige Zeit als Helfer an der Ahr gearbeitet hatte. Zusammen mit seiner Band, den „Heizer Monkeys“ und Depeche Mode-Drummer Christian Eigner als Co-Produzent wurde aus den erst unbeschreiblichen Gefühlen, die Joey von der Ahr mitbrachte, ein zutiefst berührendes Lied. Alle Einnahmen des Songs ( www.youtube.com/watch?v=bJ_oyY-IVfA) gehen direkt an den Spenden-Shuttle.