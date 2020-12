Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 13:10 Uhr

Selbst im Internet ist er aufgeführt, meist ohne Hinweis, dass es sich hier am Lemberg um ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet handelt. Sorglos springen Besucher, das Verbot ignorierend, in den kalten See, nicht bedenkend, dass das Gewässer an manchen Stellen 15 Meter tief ist. Wer aus gesundheitlichen Gründen untergeht, versinkt unbemerkt in den naturtrüben Fluten. Wie jener in Bad Kreuznach stationierte US-Soldat, der in den 1980er-Jahren ertrank. mz