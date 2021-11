Der Sicherheitsexperte Ralph Thiele

In seiner militärischen Laufbahn war der Oberst a. D. in sicherheits- und militärpolitischen, planerischen und akademischen Funktionen tätig – etwa im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Kabinett des Obersten Alliierten Befehlshabers Europa der Nato, als Stabschef am Nato Defense College in Rom, als Kommandeur des Zentrums für Transformation der Bundeswehr und als Direktor Lehre an der Führungsakademie der Bundeswehr. Zudem berät der 67-Jährige zu Innerer Sicherheit, Krisenmanagement, Verteidigung, Innovation und Cyber in Zeiten der digitalen Transformation.