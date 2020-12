Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 18:17 Uhr

Der neue Bundestag ist noch in weiter Ferne: Jetzt steht erst einmal die Landtagswahl im März an Michael Cyfka, Kreisvorsitzender CDU, und sein Organisationsteam um Ulrike Lorenz hatten die Regie des Parteitags in Händen. Und die sah als Erstes das Absetzen von Punkt 9 „Personalvorschlag an die Wahlkreisvertreterversammlung zur Aufstellung einer Bewerberin / ein es Bewerbers für die Bundestagswahl 2021“ vor. Cyfkas Begründung: Jetzt stünden im Kreis Birkenfeld erst einmal die Nominierungen für die Landtagswahl am 14.