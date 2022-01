Plus

Der Naturpark Nassau

Der Naturpark Nassau ist einer von acht Naturparks in Rheinland-Pfalz. Mit 56.167 Quadratkilometer Fläche in Westerwald und Taunus gehört er zu den kleineren Naturparks im Land. Weniger Fläche weisen die Naturparks Nordeifel, Südeifel sowie Rhein-Westerwald auf; mehr als dreimal so groß ist hingegen der mit Abstand größte Naturpark Pfälzerwald.