Der mögliche Verlauf der Ost-West-Achse

Der genaue Verlauf der Ost-West-Achse steht noch nicht fest. Klar ist bislang: Die Straße – so sie denn gebaut wird – soll nahe der neuen Kreuzung am Weinackerweg beginnen, die ein wichtiger Bestandteil der bereits bestehenden Nordentlastung ist. Von hier würde die Straße quasi hinter der Bebauung am Metternicher Feld verlaufen, Endpunkt wäre die Stelle, an der die L 52 nahe des Bundeswehrzentralkrankenhauses auf die Aachener Straße trifft.