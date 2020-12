Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 11:38 Uhr

Zur Unterstützung des Personals an der Abstrichstation Windesheim und im Gesundheitsamt ist die Kreisverwaltung auf der Suche nach freiwilligen Helfern. Gesucht werden Personen mit Verwaltungserfahrung. Eine Anstellung auf Honorarbasis ist möglich.

Interessierte können per E-Mail an coronahelfer@kreis-badkreuznach.de mit der Kreisverwaltung in Kontakt treten.