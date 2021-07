Plus

Der Konfliktlöser

Biografie: Franz Obst wurde 1957 in Dernbach geboren. Nach seinem Abitur 1975 studierte er Rechtswissenschaft und klassische Archäologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Im Jahr 1988 bekam er die Zulassung, als Rechtsanwalt zu arbeiten. Ein Jahr später gründete Obst seine eigene Anwaltskanzlei in Koblenz. Der seit 2004 auch als Mediator Arbeitende ist verheiratet und hat eine Tochter. Bundesweit bekannt wurde er, als er von RTL für die Doku-Soap „Nachbarschaftsstreit“ angefragt wurde. Die Serie widmet sich Nachbarn, die im Streit miteinander liegen. Franz Obst versucht mit seiner Berufserfahrung, die Streitpunkte außergerichtlich zu lösen. Das Hauptziel des Mediators ist es, dass die beiden Parteien sich respektieren und versöhnen können. Dafür ist er für die Doku-Soap in ganz Deutschland unterwegs. Obst gehört auch zum Team der RTL-Sendung „Mario Barth deckt auf“. Außerdem hat er Bücher veröffentlicht, zum Beispiel „Nachbar–Deutsch, Deutsch– Nachbar“ im Langenscheidt Verlag.