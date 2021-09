Der Koblenzer Weltladen

Seit mehr als 40 Jahren gibt es den Weltladen bereits, schon seit etwa zehn Jahren an seinem Standort am Görresplatz. Er setzt sich für gerechten Welthandel ein, informiert über Modellprojekte fairen Handels und klärt über den Zusammenhang zwischen dem Konsumverhalten und dessen Auswirkungen in den Produzentenländern auf. Der Weltladen Koblenz bietet vielfältige Produkte aus fairem Handel an, die umweltschonend und menschenwürdig produziert werden.