Der KAV-Park Der nach der letzten deutschen Kaiserin benannte Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park, einer von sechs Parks in Bad Neuenahr, verläuft nördlich der Ahr.

Auf der gegenüberliegenden Ahr-Seite also in südlicher Richtung, schließt sich der Dahliengarten an, im Westen der Rosengarten.