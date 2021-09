Der junge Kulturverein Breisig live

Der gemeinnützige Kulturverein Breisig live wurde im März 2021 gegründet mit dem Ziel, Bad Breisig und das Umland kulturell zu beleben. „Breisig live steht für Leben und Wohnen in unserer Stadt und unserer Region, für kulturelle Vielfalt und Lebendigkeit und somit für Mut und Vertrauen in eine lebenswerte Zukunft von Jung und Alt,“ heißt es auf der Vereinshomepage.

Die Idee, einen Verein zu gründen, entstand im Sommer 2020, nachdem viele kulturelle Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten.

Der Solidaritätsbutton zugunsten der Betroffenen der Flutkatastrophe mit dem Motto „We Ahr family“ ist noch bis Sonntag, 3. Oktober, im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde Bad Breisig, in der Tourist-Info, in den Römer-Thermen, im Alten Zollhaus, in der Hirsch-Apotheke sowie in vielen weiteren Bad Breisiger Geschäften erhältlich. Weitere Informationen unter www.breisig.live