Im Zweiten Weltkrieg war er zweigleisig in Betrieb, wurde später zu einer eingleisigen Strecke umgewandelt. Der Felsentunnel diente nicht nur dem Bahnverkehr, sondern im Zweiten Weltkrieg auch dem Schutz der Horchheimer. Wie auf der Internetseite „wikiwand.com“ zu lesen ist, gab es in Koblenz damals 15 Bunker, den Eisenbahntunnel sowie acht Stollen, in denen Menschen Schutz suchten. kst