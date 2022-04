Der Hilfskonvoi aus Treis-Karden

Lars Bogdanski und Rene Herter stellen für die Hilfsaktion das Gelände ihres Forstbetriebs zur Verfügung. Beteiligt an der Organisation sind zudem der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz sowie die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Cochem. In Annahmestellen in Illerich, Treis, Ulmen, Zell und Polch wurden Spenden für die Ukraine gesammelt.