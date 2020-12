Archivierter Artikel vom 21.07.2020, 18:21 Uhr

Der hellste Komet seit Hale-Bopp vor 23 Jahren Der Wissener (Hobby-) Astronom Peter Stinner berichtet im RZ-Gespräch, Neowise komme aus den äußeren Regionen unseres Sonnensystems. In seinem tiefgefrorenen Kern von etwa fünf Kilometern Größe sind reichlich Gas und Staub vereinigt, die infolge der Erwärmung durch die Sonne und unter deren Strahlungsdruck zu einem riesigen Schweif freigesetzt werden. Benannt wurde er nach der Raumsonde, die ihn am 27.