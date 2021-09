Der Gegner im Blick: TSV Emmelshausen

Zuletzt unterlag der TSV Emmelshausen mit 0:2 bei Hassia Bingen und blieb so im achten Saisonspiel in der Oberliga bereits zum sechsten Mal ohne eigenen Treffer. Seit 420 Minuten wartet Emmelshausen auf ein Tor, zudem gingen die letzten fünf Saisonspiele verloren. Seine vier Punkte holte der Tabellenletzte der Nord-Gruppe am zweiten Spieltag durch einen 2:1-Auswärtssieg beim FSV Salmrohr und am vierten Spieltag durch ein 0:0 beim FV Engers.